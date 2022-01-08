Воронежцы к Новому году украсили подъезды и дворы домов

Фото управы Ленинского района

Приятной противоположностью обшарпанным и грязным подъездам стали подъезды некоторых многоэтажных домов Воронежа. Например, жильцы дома №35 по улице Краснознаменной не поскупились и украсили места общего пользования разноцветными гирляндами и лазерными проекторами.

А во дворе на улице Челюскинцев, 136а граждане вместе с управляющей компанией установили и нарядили красавицу-елку, вокруг которой дети водят хоровод и играют в снежки.

Жители Ленинского района активно обустраивают комфортную городскую среду, участвуя в муниципальных программах и плотно взаимодействуя с управляющей организацией.