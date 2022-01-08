Воронежский пенсионер лишился 600 тысяч, купив у мошенников акции

72-летний воронежец лишился почти 600 тысяч рублей, решив приобрести акции. В ноябре прошлого года он нашел объявление в интернете о продаже акций крупной компании. Для пенсионеров обещали скидки.

Потерпевший прошел регистрацию и заполнил необходимую анкету. После этого ему позвонил неизвестный мужчина, сообщивший, что является менеджером компании. Собеседник рассказал о выгодах вложения денег в акции и высоких процентах. И переадресовал пенсионера к «личному бизнес-аналитику», который вскоре связался с потерпевшим.

- Он убедил пенсионера в том, что для покупки акций компании и приличного дохода необходимо создать электронный счет (кошелек) и внести на него значительную сумму денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - После недолгих раздумий потерпевший согласился и перевел 598 тысяч рублей на созданный электронный счет.

Через некоторое время злоумышленник перестал выходить на связь, а деньги с электронного счета пропали.