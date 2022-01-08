В чаще Воронежской Нагорной дубравы обнаружили брошенный автомобиль

Страница сообщества "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

На большой Воронежской экотропе в чаще Нагорной дубравы туристы обнаружили заснеженный автомобиль "Дэу" с номерами 150 региона.

- Кто-то пытался проехать к реке, но не смог, - предположили очевидцы. - Машина оставлена на тропе еще до Нового года. Теперь, вероятно, до весны.

Под этим сообщением в паблике «Большая Воронежская экотропа» в соцсети «Вконтакте» интернет пользователи высказали и другие предположения:

- Возможно, кто-то выкинул. По дороге к водозабору постоянно мусор в лес сваливают.

- Если это рядом с Белой горой, то на там оставлена до нового года неизвестно какого года, -сообщил один из комментаторов.

А кто-то даже предположил, что история авто может быть криминальной, и посоветовал очевидцам сообщить в полицию.