Пьяный житель Воронежской области прокатился на машине отчима без его ведома

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Вечером 4 января в селе Нижний Карачан 26-летний молодой человек, употребив алкоголя, решил прокатиться на автомобиле «Мерседес-Бенц а140», который принадлежал его 46-летнему отчиму. При этом водительских прав у парня не было, за то он знал, где хозяин иномарки хранит ключи. Хулиган завел машину и скрылся на ней в неизвестном направлении.

Тем временем отчим обнаружил пропажу «Мерседеса» и обратился в полицию. Оперативники быстро задержали злоумышленника и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Свои действия объяснил состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься. Автомобиль вернули законному владельцу.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.