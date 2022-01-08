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Происшествия8 января 2022 8:29

Кроссовер из Рязани попал в ДТП на воронежской трассе

Три человека в больнице
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 17.50 на дороге М-4 в Богучарском районе Воронежской области произошло столкновение двух машин. О предварительной информации ГУ МВД, 58-летний житель Рязанской области на «Киа Спортедж», двигаясь со стороны Москвы в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с встречным автомобилем «Нисан Жук», под управлением 39-летнего жителя Свердловской области.

В результате ДТП оба водителя и 52-летняя пассажирка автомобиля «Киа Спортедж», жительница Рязанской области, получили травмы и попали в больницу.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии.