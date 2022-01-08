В Воронеже маршрутка сбила пенсионерку на переходе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

7 января в Воронеже на улице Плехановской 61-летний водитель на ГАЗ-А64R42 на маршруте 49Б при левом повороте на улицу Ф.Энгельса допустил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и попала в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано 57 ДТП, из них в областном центре – 36. Пострадали пять человек.