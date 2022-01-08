Воронежцы пожаловались на переполненные в праздники мусорные контейнеры

улица Луначарского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители частного сектора в центре Воронежа сообщили в редакцию "КП" на переполненные отходами контейнерные площадки. По словам горожан, мусор с них не вывозили с прошлого года. За праздники на месте площадок образовались настоящие свалки: мусор перемешался со снегом, ветер разнес пакеты и упаковки на несколько метров. Такие картины наблюдаются на площадках на улицах Сакко и Ванцетти, Луначарского, Трудовая, Героев Революции.

улица Сакко и Ванцетти, остановка общественного транспорта Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В управе Центрального района «Комсомолке» пояснили, что вывоз отходов о графику – зона ответственности компании «Экотехнологии». Переполнение площадок чиновники связали с праздничными днями, когда объем отходов увеличивается. По графику следующий вывоз мусора должен быть в субботу, 8 января.

- Как только контейнеры освободят, комбинат благоустройства соберет мусор на площадках, - заверили в управе.

улица Трудовая Фото: Елена ФЕДЯШЕВА