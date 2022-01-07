В Омске задержали интернет-мошенника, обманувшего воронежца

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Мошенник из Омска обманул жителя Калачеевского района Воронежской области при покупке двигателя через интернет на 30 тысяч. Афериста задержали в его родном городе. При этом правоохранители подозревают мужчину еще в 200 подобных преступлениях, жертвами которых стали жители разных регионов страны. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 7 января.

Там уточнили, что в июне прошлого года в интернете злоумышленник опубликовал объявление о продаже автомобильного двигателя. Им заинтересовался 54-летний житель Калачеевского района. Договорившись о покупке, он перевел 30 тысяч рублей задатка. Но товар так и не был доставлен. Тогда мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2, ст. 159 УК РФ).

Личность подозреваемого установили чуть позже. Им оказался уже задержанный в Омской области 36-летний местный житель. Только за один эпизод ему грозит до пяти лет лишения свободы.