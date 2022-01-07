За сутки от коронавируса избавились 928 жителей Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние 24 часа в Воронежской области от коронавируса излечились еще 928 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперштабе 7 января.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в регионе с начала эпидемии в 2020 году ковид перенесли более 161 тысяч человек.

Также ежедневно продолжается снижаться количество заболевших. За сутки, к примеру, ковид нашли у 177 человек. Всего же с начала пандемии по итогам ПЦР-исследований в регионе COVID-19 выявили уже у 195,5 тысяч человек.