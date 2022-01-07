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Общество7 января 2022 14:15

В Воронеже на Рождество начали открываться популярные уличные катки

Пока заработал только один
Евгения ФРОЛОВА
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Городские катки под открытым небом начали открываться на Рождество в Воронеже. Первой пока заработала только одна ледовая площадка. Она расположена в парке «Южный». Об этом рассказали организаторы на официальной странице «Каток Лед Воронеж» 7 января.

Авторы поста сообщили горожанам:

– Начинаем потихоньку открываться!

Каток в парке «Южный» начал принимать посетителей в 14:00 на улице Новосибирской, 5в около остановки «Путилина». Пока об открытии других не сообщается. Но синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие выходные. В воскресенье, 9 декабря, ожидается от минус 15 до минус 17.