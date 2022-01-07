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Общество7 января 2022 13:03

В воронежском райцентре ледяная глыба разбила лобовое стекло машины

Инцидент произошел в Россоши
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот фото, соцсети

Скриншот фото, соцсети

В Россоши вечером, 6 января, сорвавшаяся с крыши ледяная глыба разбила лобовое стекло легкового автомобиля, который был припаркован возле местного торгового центра. Фото поделились очевидцы в паблике «Подслушано. Россошь».

Инцидент вызвал общественный интерес, горожане принялись друг друга предупреждать, что не следует ставить автомобили близко к зданиям. По счастью, никого в автомобиле в момент падения льда не было. Пострадали только стекло и капот.

Между тем, на завтра, 8 января, синоптики обещают похолодание и гололед. И водителям, и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.