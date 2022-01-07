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Происшествия7 января 2022 8:47

На трассе под Воронежем КамАЗ сбил двух пешеходов

Мужчины находятся в больнице
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Новоусманском районе на 11 км трассы Р-193 «Воронеж – Тамбов» под колеса КамАЗа попали два пешехода. Авария произошла в 20:15 в четверг, 6 января. Мужчин по скорой госпитализировали. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 40-летний водитель на большегрузе ехал со стороны Тамбова в Воронеж по крайней правой полосе. Во время движения он сбил мужчин 41 и 38 лет, которые шли по дороге в попутном направлении. Пешеходов с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.