На трассе под Воронежем КамАЗ сбил двух пешеходов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Новоусманском районе на 11 км трассы Р-193 «Воронеж – Тамбов» под колеса КамАЗа попали два пешехода. Авария произошла в 20:15 в четверг, 6 января. Мужчин по скорой госпитализировали. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 40-летний водитель на большегрузе ехал со стороны Тамбова в Воронеж по крайней правой полосе. Во время движения он сбил мужчин 41 и 38 лет, которые шли по дороге в попутном направлении. Пешеходов с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.