Двое водителей пострадали в аварии на заснеженной воронежской трассе

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Накануне примерно в 18.40 в Нижнедевицком районе столкнулись Mercedes и Volkswagen Tiguan. ДТП произошло на 183 километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 января.
По предварительным данным, 33-летний водитель Mercedes, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и влетел в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Они госпитализированы. Полиция проводит проверку.