Стали известны подробности смерти экс-главы Центрально-Черноземного банка Сбербанка на охоте

5 января 2022 года правительство Воронежской области сообщило о трагической гибели бывшего председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимира Салмина. Стали известны подробности его смерти. Владимир Салмин погиб на охоте в Иркутской области, случайно задушившись ремнем.

Как уточняется в официальном сообщении следственного управления СКР по Иркутской области, пятеро мужчин находились на охоте в 100 километрах от города Зимы. По предварительным данным, один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне. Мужчина скончался от асфиксии.

Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств его гибели.

Прощание с Владимиром Салминым состоится в Иркутске 9 января в комплексе «Байкал Бизнес Центр».