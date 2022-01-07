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Общество7 января 2022 7:35

Стали известны подробности смерти экс-главы Центрально-Черноземного банка Сбербанка на охоте

Следователи СК по Иркутской области выясняют обстоятельства трагедии
Евгения ФРОЛОВА
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5 января 2022 года правительство Воронежской области сообщило о трагической гибели бывшего председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимира Салмина. Стали известны подробности его смерти. Владимир Салмин погиб на охоте в Иркутской области, случайно задушившись ремнем.

Как уточняется в официальном сообщении следственного управления СКР по Иркутской области, пятеро мужчин находились на охоте в 100 километрах от города Зимы. По предварительным данным, один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне. Мужчина скончался от асфиксии.

Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств его гибели.

Прощание с Владимиром Салминым состоится в Иркутске 9 января в комплексе «Байкал Бизнес Центр».