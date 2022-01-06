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Происшествия6 января 2022 15:17

Воронежец в надежде заработать на бирже перечислил интернет-мошенникам более 1,25 млн рублей

За сутки аферисты обманули восемь жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Жертвой интернет-мошенников стал еще один воронежец. 49-летний мужчина польстился в сети на прибыль от заработка на интернет-бирже.

"Менеджер компании" рассказал, как обогатиться на разнице курсов валют. А для этого надо вложить собственные деньги. Воронежец с 10 декабря перевел на указанные мошенником реквизиты более 1,25 млн рублей. Только после этого сообразил, что стал жертвой мошенников.

За прошедшие сутки еще семь жителей региона повелись на россказни аферистов. Потерпевшие лишились более 1,8 млн рублей.