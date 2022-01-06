На трассе в Воронежской области чуть не замерзли 20 пассажиров сломавшегося автобуса

5 января в Панинском районе автоинспекторы спасли 20 пассажиров в сломавшемся на трассе автобусе. Экипаж ДПС обнаружил сломавшийся «Неоплан» с включенной аварийкой на 274-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов».

Водитель, следовавший из Волгограда в Белгород, сообщил полицейским, что в пути в автобусе произошла поломка электрооборудования, двигатель заглох и перестал заводиться. Было около 21.30, холодно. Сотрудники Госавтоинспекции помогли отправить пассажиров попутными машинами в Воронеж. А сами тем временем оградили сломавшийся автобус дорожными знаками для предотвращения аварийных ситуаций и вызвали дорожную службу.

Если вы попали в трудную дорожную ситуацию, обращайтесь за помощью по телефонам 102 или 112.