Воронежец избил собутыльника за то, что тот не хотел уходить

Полицейские задержали 31-летнего воронежца за причинение травм 23-летнему знакомому.

Мужчины выпивали в доме на улице Иртышской. В какой-то момент хозяин попросил 23-летнего собутыльника покинуть его жилище. Мужчины поругались, хозяин избил оппонента, ударив его несколько раз по голове. После того, как состояние потерпевшего стало ухудшаться, ему вызвали скорую помощь.

31-летнего подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет заключения.