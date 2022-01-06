18 пожарных тушили дом в Воронеже

Утром 6 января пожарных вызвали в Левобережный район Воронежа. Горел дом в поселке Подклетный.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5.44. На улице Подклетенской горел дом площадью 150 кв метров. Тушить строение выехали 18 пожарных на пяти машинах. Пожар ликвидировали в 6.15, сгорела кровля по всей площади и две комнаты по 12 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.