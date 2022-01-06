В Воронеже приостановили работу троллейбуса №11

С 6 января в Воронеже перестал ходить троллейбуса №11. Работу маршрута «ВАСО-Северо-восточный район (остановка «Школа»)» приостановили на неопределенный срок из-за ДТП, в результате которого была повреждена опора контактной сети на Ленинском проспекте, 31, сообщили в мэрии Воронежа. Для ремонта необходимо обесточить контактную сеть. Возобновят работу маршрута после устранения проблем, пока неизвестно, сколько потребуется на это времени.

ДТП на Ленинском проспекте в районе остановки «Полины Осипенко» произошло ночью: в столб врезался грузовик. В аварии никто не пострадал.