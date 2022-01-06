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Здоровье6 января 2022 10:02

За сутки в Воронежской области умерли 22 ковид-пациента

Заразились еще 175 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Федеральный оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. За 5 января положительные тесты на COVID-19 получили 175 жителей Воронежской области. Это самый низкий суточный прирост с июня 2021 года. Всего с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 195 450 воронежцев.

Выписали с больничного за вчерашний день 1371 пациента. Всего болезнь смог побороть 160 141 житель региона.

За 5 января скончались от осложнений ковида 22 пациента. Всего в регионе зарегистрировали 7 018 летальных случаев после коронавируса.