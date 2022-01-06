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Общество6 января 2022 9:02

Из-за потепления в Воронеже закрылись пять уличных катков

Пока на естественном льду кататься травмоопасно
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 января не будут работать пять популярных уличных катков. Виной всему - резкое потепление. Кататься на естественном льду в такой момент слишком травмоопасно.

- 6 января катки не работают в связи с погодными условиями. Из-за плюсовой температуры лед становится неустойчивым, а для нас важна безопасность! - сообщили организаторы "Каток ЛЕД Воронеж". - Но не будем грустить! Ждем мороз и снова на каток.

Сегодня не работают катки в Центральном парке, в "Алых парусах", "Максилед" (около ТЦ "Максимир"), в Комсомольском сквере, в парке «Южный».