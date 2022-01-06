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Общество6 января 2022 6:06

Умер экс-глава Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Владимир Салмин скончался в первых числах января
Ярослав ИВАНОВ
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В первые дни 2022 года умер бывший председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимир Салмин. Об этом сообщило вечером 5 января правительство Воронежской области. По неофициальной информации, жизнь бывшего председателя ЦЧБ Сбербанка России оборвалась в результате трагической случайности на 63-м году. Свои соболезнования близким банковского топ-менеджера выразил воронежский губернатор Александр Гусев.

Владимир Салмин возглавил структуру Сбербанка в Центральном Черноземье в марте 2015 года, а покинул этот пост в 2020-м. При Салмине в Воронеже ввели оплату картой в маршрутках.