Воронежские полицейские поймали москвича, перепродавшего иномарку, взятую в аренду

Столичному аферисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники уголовного розыска воронежского отдела полиции № 4 с помощью коллег из Московской области задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнего жителя Москвы.

По данным следствия, в сентябре 2021 года мужчина приобрел в одной из лизинговых компаний машину «Опель Инсигния». А затем, используя поддельный договор купли-продажи, перепродал иномарку. Ущерб, причиненный компании, составил 300 тысяч рублей.

Полицейские получили оперативную информацию, благодаря которой удалось узнать, где находится аферист, и задержать его. В отделе полиции москвич признал свою вину и выразил готовность возместить причиненный ущерб.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Аферист до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.