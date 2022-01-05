Воронежцы возмутились тем, что на фуд-кортах в торговых центрах до сих пор нет стульев

Есть на ходу посетителям торговых центров придется еще неопределенно долго. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Юлия Завьялова возмутилась отсутствием стульев на фуд-корте в сити-парке «Град». Причем очень эмоционально:

- Доколе есть будем, как олени??? Стоя... Меры антиковидные... Но ведь и антисанитарии в разы больше!!!

Авторы нескольких комментариев к посту разделили негодование Юлии.

Действительно, перекусывать посетителям приходится на ходу. Однако в ближайшие время удобств им не предоставят. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев пояснял, что фуд-корты посещают большей частью школьники и студенты, а именно среди детей и юношей резко пошла вверх заболеваемость гриппом. Что в сочетании с продолжающейся пандемией ковида может образовать гремучую смесь.

Ну а администрации торгово-развлекательных центров с властями остается только соглашаться. Надеясь на дальнейшее улучшение ситуации и с ковидом, и с гриппом.