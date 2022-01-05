В Воронеже инвалид, больной раком, пожаловался на то, что ему не дают право на бесплатную парковку

Инвалид в отчаянии написал открытое письмо в соцсети с призывом разъяснить, почему ему не дают право на бесплатную парковку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В паблике «Мой и твой Воронеж» поведал свою грустную историю Владимир Ющенко. Адресовал он свое обращение руководителю Пенсионного фонда (видимо, регионального отделения – Ред.):

- Я являюсь инвалидом 3 группы с 18.10.2019 года (онкология). Неоднократно обращался через портал госуслуг (последний раз 04.01.2022) и к вам лично, сдавая все документы для регистрации транспортного средства инвалида (для предоставления права бесплатной парковки). Два раза подавал документы в МФЦ на ул. Электросигнальной - там все мои документы были утеряны. По непонятным причинам мне не выдали знак инвалида до июля 2020 года в МСЭ, и сейчас отказывают в предоставлении бесплатной парковки. Пришел штраф за парковку около поликлиники № 2 на проспекте Революции несмотря на то, что парковка у медучреждений один час должна быть бесплатной. Хотя любому больному необходимо два часа при посещении и особенно при сдаче всех анализов для подготовки к операции. За 2.5 года перенес семь операций. По больницам приходится мотаться постоянно, без машины никуда не успеешь. На портале госуслуг выпадает «ошибка обработки заявления», в МФЦ мои документы теряют - поэтому хочу прийти на прием лично и посмотреть в глаза сотруднику.

Владимир Ющенко завершил рассказ о своих заключениях призывом:

Прошу ответить, куда мне обратиться по вопросу регистрации транспортного средства инвалида. Ответ прошу направить по эл. почте: 79081498800@yandex.ru. Если вы посоветуете обратится мне в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту умышленного нанесения материального и морального вреда больному, то я обязательно исполню ваши пожелания.