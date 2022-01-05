В Воронеже снегопад и оттепель сменятся морозами и солнечной погодой

Мороз и солнце, день чудесный синоптики нам обещают 8 и 9 января. Фото: Мария АНАНОВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды до конца новогодних праздников.

- Пришедшая в среду, 5 января, оттепель продлится до Рождества. А в ночь на субботу, 8 января, снова вернется мороз. Неустойчивая погода со сменой ветров и резкими температурными «качелями» пока характерна для второго месяца зимы. Хорошая новость для коммунальщиков: снег на Рождество будет совсем небольшим, а 8 и 9 января его и вовсе не ожидаем, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 6 января, вместо южного подует юго-западный ветер, пойдет снег, переходящий в дождь при нуле градусов. Днем потеплеет до +2. Снова вероятен снег с дождем.

В пятницу, 7 января, ночью подует западный ветер. При -2 градусах возможен небольшой снег, который продолжится и днем, когда потеплеет до нуля.

В ночь на субботу, 8 января, при облачной погоде синоптики прогнозируют мороз до -10 градусов. Днем потеплеет до -5, из-за туч будет выходить солнце.

В воскресенье, 9 января, ночью луна будет выглядывать из-за облаков. Мороз может усилиться до -16 градусов. Днем подует юго-восточный ветер, температура поднимется до -7. Снова тучи будут то скрывать солнце, то выпускать его на волю.