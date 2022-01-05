В Воронеже отложили вылет пяти самолетов в Москву

Задерживаются 12 авиарейсов из Воронежа в Москву и обратно. Фото: Константин ИВШИН

В воронежском аэропорту из-за непогоды вынуждены перекраивать расписание. Пять самолетов, которые должны были полететь в московский аэропорт Домодедово, пока в путь не отправились. Три из них по расписанию отправлялись в воздушный путь до столицы в 14.40, еще два – в 17.50. Пока их вылет отложили соответственно на 18.10 и 21.37.

Еще больше самолетов (семь) не прилетели из Москвы. Четыре из них должны были приземлиться в Воронеже в 14.00, еще три – в 17.10. Их прибытие отложили соответственно на 18.15 и 19.50.

Сильный снегопад в Воронеже начался примерно с полудня среды, 5 января. К вечеру он утих.