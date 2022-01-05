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Происшествия5 января 2022 14:21

В Воронеже прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии, где погибли мужчина и младенец

ДТП случилось на Машмете
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Лада" в результате аварии чуть не переломилась надвое.

"Лада" в результате аварии чуть не переломилась надвое.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района взяли на контроль проверку полиции по факту аварии на улице Новосибирской у дома № 84Б, где погибли мужчина и месячная девочка.

Напомним, в среду, 5 января, в 15 часов «Лада-Гранта», за рулем которой была 27-летняя женщина выехала на встречную полосу, там она столкнулась с маршрутным автобусом № 14В. Последствия авария были страшными: мужчина и месячная девочка погибли на месте. Женщина, управлявшая «Ладой», и еще один ребенок, ехавший в ней, попали в больницу. Полицейские выясняют причины аварии.

"Лада-Гранта" и автобус после ДТП.

"Лада-Гранта" и автобус после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.