В Воронеже прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии, где погибли мужчина и младенец

"Лада" в результате аварии чуть не переломилась надвое. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района взяли на контроль проверку полиции по факту аварии на улице Новосибирской у дома № 84Б, где погибли мужчина и месячная девочка.

Напомним, в среду, 5 января, в 15 часов «Лада-Гранта», за рулем которой была 27-летняя женщина выехала на встречную полосу, там она столкнулась с маршрутным автобусом № 14В. Последствия авария были страшными: мужчина и месячная девочка погибли на месте. Женщина, управлявшая «Ладой», и еще один ребенок, ехавший в ней, попали в больницу. Полицейские выясняют причины аварии.