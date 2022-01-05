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Происшествия5 января 2022 13:57

В Воронеже женщина на «Ладе» врезалась в маршрутный автобус: погиб мужчина и месячная девочка

В больницу попали двое. Госпитализированы водитель «Лады» и еще один ребенок
Юрий КОЗЛОВ
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"Лада" пссле аварии.

"Лада" пссле аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Страшная авария случилась в среду, 5 января, около 15 часов в Левобережном районе на улице Новосибирской у дома № 84Б. Водитель «Лады-Гранты», 27-летняя женщина, потеряла контроль над машиной и врезалась в автобус «ЛиАЗ», ехавший по маршруту № 14В.

Последствия ДТП были жуткими. Погибли на месте двое пассажиров «Лады»: мужчина и месячная девочка. В больницу попала женщина-водитель и еще один ребенок, ехавший в легковой машине. 31-летний шофер маршрутки не пострадал, никто из пассажиров автобуса серьезных травм также не получил.

Удар пришелся в правый бок "Лады".

Удар пришелся в правый бок "Лады".

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У автобуса разбито переднее стекло.

У автобуса разбито переднее стекло.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему женщина не справилась с управлением «Ладой».

В мэрии по поводу аварии сообщили следующее:

- Транспортное предприятие и муниципалитет соболезнуют родным и близким погибших в этой трагической ситуации, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Комментировать это ДТП нам бы не хотелось, поскольку любой комментарий, данный по факту или обстоятельствам, будет выглядеть циничным. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, поскольку их нарушения могут привести к столь тяжким последствиям.

Напомним, во вторник, 4 января, в 13.20 38-летний водитель «ЛиАЗа», ехавшего по маршруту № 366В, врезался в бордюр на железнодорожном мосту недалеко от остановки «Площадь Заставы». В аварии пострадал сам шофер и 14 его пассажиров. Большинство после оказания первой помощи отпустили домой. В больнице остались двое взрослых: женщины 53 и 66 лет и двое детей: 10-летний мальчик и девятилетняя девочка.