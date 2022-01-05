В Воронежской области сгорел автомобиль

Когда огонь потушили, от машины уже практически ничего не осталось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 4 января, в 13.21 в селе Дегтярное Каменского района на улице Молодежной загорелась «пятерка».

- На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. «Жигули» потушили в 13.41. Однако к тому времени огонь полностью уничтожил машину. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания автомобиля предстоит установить, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 4 января еще один пожар случился в селе Левая Россошь Каменского района. Там около двух часов дня загорелся жилой дом. После тушения огня пожарные обнаружили на пепелище тело 38-летнего мужчины.