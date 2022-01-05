В Воронежской области наркоторговец забил до смерти костылем отца своей гражданской жены

40-летний житель Таловского района бил отца сожительницы не только руками и ногами, но и костылем. Фото: Николай Александров

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летнего жителя Таловского района. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ, карающей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти. Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что вечером 5 мая 2021 года 40-летний мужчина вместе со своей сожительницей пришел в гости к ее 68-летнему отцу. С ним он выпил, а потом поругался. Гость избил хозяина руками, ногами и деревянным костылем. Удары сыпались по всему телу. От полученных травм мужчина умер на месте.

Дочь в начале избиения пыталась заступиться за отца. Однако, получив от сожителя удар по лицу, испугалась и убежала. Вернулась она только утром 6 мая и нашла мертвого отца. Экспертиза показала, что его смерть наступила от травмы шеи.

Сожителя женщины задержали. Оказалось, что он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчину арестовали.

- Вину в преступлении он не признал, заявив, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит, что делал в тот вечер. Однако показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок предоставили достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд, – сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.