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Общество5 января 2022 12:14

Воронежская область вышла на четвертое место в России по выздоровевшим от ковида за сутки

От коронавируса избавились еще 1 358 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Все больше ковидных коек пустеет, потому что люди, лежавшие на них, победили опасную болезнь.

Все больше ковидных коек пустеет, потому что люди, лежавшие на них, победили опасную болезнь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные о количестве выздоровевших жителей Воронежской области на утро среды, 5 января. Вылечились еще 1 358 человек. Снова больше, чем сутки назад. Напомним, утром во вторник, 4 января, сообщали о 1 331 выздоровевшем. Всего за время пандемии от ковида избавились 158 770 наших земляков.

В сравнении с другими провинциальными регионами Воронежская область вышла на лидирующие позиции. Больше людей за сутки победили ковид только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.