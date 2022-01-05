Воронежская область вышла на четвертое место в России по выздоровевшим от ковида за сутки

Все больше ковидных коек пустеет, потому что люди, лежавшие на них, победили опасную болезнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные о количестве выздоровевших жителей Воронежской области на утро среды, 5 января. Вылечились еще 1 358 человек. Снова больше, чем сутки назад. Напомним, утром во вторник, 4 января, сообщали о 1 331 выздоровевшем. Всего за время пандемии от ковида избавились 158 770 наших земляков.

В сравнении с другими провинциальными регионами Воронежская область вышла на лидирующие позиции. Больше людей за сутки победили ковид только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.