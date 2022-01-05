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Происшествия5 января 2022 11:35

В Воронежской области нашли пропавших женщину и ее пятилетнего сына

Оказалось, что она сбежала с ребенком после ссоры с мужем
Юрий КОЗЛОВ
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В полиции сообщили, что поиски женщины и ее пятилетнего ребенка закончились успешно.

В полиции сообщили, что поиски женщины и ее пятилетнего ребенка закончились успешно.

Фото: из архива «КП»

К помощи борисоглебских волонтеров-поисковиков обратился житель Грибановки. Мужчина заявил, что пропали его 44-летняя жена и пятилетний сын.

В полиции сообщили, что поиски благополучно завершились в среду, 5 января. Оказалось, что исчезновению женщины с маленьким сыном предшествовала семейная ссора. Оскорбленная супруга взяла с собой ребенка и уехала в соседний Борисоглебск, где почти двое суток прожила в гостинице. При этом сначала созванивалась со старшей дочерью, но потом перестала ее набирать.

Семья считается благополучной, во всяком случае на учете нигде не стоит. Будем надеяться, что супруги помирятся и больше таких ЧП не допустят.