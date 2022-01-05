В Воронеже снова объявили облаву на пьяных водителей

На одной из воронежских дорог автоинспекторы будут проверять все машины. Фото: из архива «КП»

В региональной ГИБДД сообщили об очередных сплошных проверках. Они пройдут в ночь с 5 на 6 января в Воронеже. Как обычно, на определенном участке дороги будут останавливать все автомобили. И проверять, не совершили ли водители грубых нарушений правил дорожного движения. Главным образом автоинспекторы будут обращать внимание, не находятся ли они в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

В том случае, если от водителя автомобиля будет сильно пахнуть алкоголем или его поведение покажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотиков.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, скажем, увидели пьяного или неадекватного водителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 112 (он работает круглосуточно).