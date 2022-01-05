В Воронежской области умерли от ковида еще семь человек

В ходе лабораторных исследований подтвердили, что еще семь человек в Воронежской области умерли от COVID-19. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на утро среды, 5 января, жертвами коронавируса стали еще семь человек. Об этом сообщили на сайте Стопкоронавирус.РФ. Для сравнения: на утро вторника, 4 января, стало известно о 22 смертях от ковида.

Всего, по данным Стопкоронавирус.РФ, от коронавируса за время пандемии в Воронежской области умерли 6 996 человек. При этом данные о смертях берутся только после получения результатов лабораторных исследований, а такая статистика приходит далеко не быстро. Между тем, в региональном оперштабе статистику по ковиду с 2022 года решили не давать без объяснения причин.

Если довериться федеральным данным, Воронежская область по смертности за сутки делит 37-41 место с Владимирской, Смоленской, Ленинградской и Псковской. Всего регионов в России 85. Значит, наша область располагается примерно в середине.