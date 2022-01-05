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Общество5 января 2022 10:14

Воронежский пес, не бегающий, а кайфующий от салюта, стал звездой TikTok

Ролик с ротвейлером Прайдом, любующимся на фейерверки за окном, набрал почти 10 миллионов просмотров
Олег КУЗНЕЦОВ
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кадр с видео.

кадр с видео.

Фото: ВоронежVRN ВКонтакте.

Трехлетний ротвейлер по кличке Прайд, живущий на улице Мордасовой в Северном микрорайоне Воронежа, стал звездой соцсети TikTok. Видео, как пес любуется красотой новогодних фейерверков, набрало 9,8 миллионов просмотров. Хозяйка рассказала, что всю ночь на 1 января Прайда невозможно было отогнать от окна.

Людям, мало знающим о повадках собак, стоит пояснить, что обычно эти домашние любимцы при первых звуках салюта или мощного фейерверка прячутся под диван и по углам. Это если находятся дома. А на улице могут и убежать от хозяев так, что потом их трудно найти.

Прайд не такой. Он любит смотреть не только на фейерверки, но и грозу за окном. Такой вот герой без страха и упрека собачьего племени!