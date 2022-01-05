В мэрии рассказали о повреждениях здания воронежской гимназии, где взорвали петарды

Повреждения здания гимназии ограничились одним разбитым стеклом. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Стало известно, насколько сильно повреждено здание воронежской гимназии № 9 на улице Минской после взрыва петард. К счастью, оказалось, что никаких мощных разрушений нет.

- Повреждения получил только стеклопакет окна, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. - Охрана гимназии действовала четко по инструкции, оснащение учреждения тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения помогли правоохранительным органам эффективно сработать в этой ситуации. Управление образования администрации благодарит Росгвардию за оперативные действия.

Напомним, 4 января сработала тревожная кнопка сигнализации. Приехавшие сотрудники Росгвардии вычислили по записям камер видеонаблюдения и задержали бросавших петарды в здание гимназии двух воронежцев 28 и 35 лет. В отношении них собираются возбуждать уголовное дело.