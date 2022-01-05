В Воронежской области за сутки ковидом заболели меньше 200 человек

Врачам сейчас должно стать немного полегче работать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области на утро среды, 5 января, стало известно об еще 187 заразившихся коронавирусом (на начало дня вторника, 4 января их было 205). Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. Ранее такой низкий суточный прирост заболевших был только в середине июня 2021 года. А в осенний пик новой волны ковида число заразившихся достигало 800 человек за сутки.

За время начала пандемии в нашем регионе заболели ковидом 195 275 человек.

Воронежская область по числу заразившихся за сутки находится на 28 месте в России. Это тот случай, когда чем дальше от первой десятки, где наш регион находился долгое время, тем лучше.

Региональный оперштаб с начала 2022 года перестал предоставлять ковидную статистику.