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Происшествия5 января 2022 8:18

В Воронеже росгвардейцы поймали мужчин, взорвавших петарды у входа в гимназию

Дверь была сильно повреждена
Олег КУЗНЕЦОВ
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Росгвардейцы быстро задержали мужчин, бросивших петарды в дверь гимназии.

Росгвардейцы быстро задержали мужчин, бросивших петарды в дверь гимназии.

Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Во вторник, 4 января, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали к воронежской гимназии № 9 на улице Минской, там сработала тревожная кнопка сигнализации. Приехавшие оперативники выяснили, что двое неизвестных мужчин взорвали петарды у входа в образовательное учреждение.

По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы преступников и вскоре их задержали. Стражи порядка установили их личности. Оказалось, что петарды взорвали двое воронежцев 28 и 35 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.