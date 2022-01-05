В Воронеже росгвардейцы поймали мужчин, взорвавших петарды у входа в гимназию

Росгвардейцы быстро задержали мужчин, бросивших петарды в дверь гимназии. Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Во вторник, 4 января, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали к воронежской гимназии № 9 на улице Минской, там сработала тревожная кнопка сигнализации. Приехавшие оперативники выяснили, что двое неизвестных мужчин взорвали петарды у входа в образовательное учреждение.

По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы преступников и вскоре их задержали. Стражи порядка установили их личности. Оказалось, что петарды взорвали двое воронежцев 28 и 35 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.