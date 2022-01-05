В Воронежской области водитель «Мерседеса» врезался в барьер и погубил пассажирку

От "Мерседеса" после аварии мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 4 января, смертельная авария случилась на 657 километре трассы «Дон» в Павловском районе. 24-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, потерял контроль над машиной и врезался в барьерное ограждение.

От удара погибла на месте 58-летняя пассажирка немецкой иномарки. Сам водитель и еще одна женщина 53 лет, ехавшая в «Мерседесе», получили травмы. Обоих увезли в больницу.

Судя по состоянию барьерного ограждения, скорость у "Мерседеса" была немалой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель не справился с управлением машиной.

Напомним, 4 января в Воронеже шофер маршрутки по неясной причине допустил, что бок его автобуса нанизало на бордюр моста как на шампур. В аварии пострадал он сам и 14 пассажиров. Четверых, двух взрослых и двух детей, после аварии оставили в больнице, остальных отпустили по домам.