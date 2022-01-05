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Происшествия5 января 2022 7:47

В Воронеже пропавшая без вести пенсионерка вернулась к родным

У Галины С. случился провал в памяти
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будьте внимательны к пожилым людям, выглядящим растерянными. Возможно, им нужна помощь.

Будьте внимательны к пожилым людям, выглядящим растерянными. Возможно, им нужна помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже нашлась пропавшая без вести 65-летняя Галина С. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, пожилая женщина ушла из дома в Ленинском районе 3 января. Она взяла с собой пакеты с одеждой, а мобильник забыла дома.

Оказалось, что у пенсионерки случился провал в памяти. Более суток она сначала бродила по улице, а на ночь ее приютили в больнице. Утром 4 января она пришла в себя и вернулась домой. Родственникам теперь придется удвоить внимание к пожилой женщине: к сожалению, провалы в памяти могут повторяться.