В Воронеже установили личности двух взрослых и двух детей, пострадавших в ДТП с маршруткой

Автобус буквально нанизало на бордюр. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские сообщили некоторые подробности ДТП с маршрутным автобусом, которое случилось во вторник, 4 января, в 13.20 на железнодорожном мосту в конце улицы Плехановской, недалеко от остановки «Площадь Застава». Напомним, там 38-летний водитель маршрутки № 366В, житель Хохольского района, по неясной пока причине съехал с дороги. Да так что бок автобуса буквально нанизало на бордюр. В обстоятельствах аварии разбираются, кроме полицейских, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Бок маршрутки во время аварии был изрядно покорежен. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Как уточнили в полиции, в аварии получили травмы шофер и 14 пассажиров. Их всех увезли в больницы. Потом большинство после оказания первой помощи отпустили. В больницах остались только две женщины 53 и 66 лет и двое детей: 10-летний мальчик и 9-летняя девочка.

- Всего 4 января в Воронежской области случилось 101 ДТП, из них 58 – в Воронеже, 33 – на дорогах в районах, 10 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, 18 получили травмы. Задержаны 17 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.