Под Воронежем в сгоревшем доме погиб мужчина

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 4 января, трагедия случилась в селе Левая Россошь Каширского района. Там на улице проспект Революции среди бела дня загорелся жилой дом.

- О возгорании нам сообщили в 14.06. На место ЧП выехали две пожарные машины с семью нашими сотрудниками. Огонь удалось полностью потушить в 14.40. Жилой дом 10х6 метров был поврежден пламенем по всей площади. В одной из комнат обнаружили тело 38-летнего мужчины. Причину его смерти, а также почему начался пожар, сейчас устанавливают, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.