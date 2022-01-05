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Происшествия5 января 2022 6:56

Под Воронежем в сгоревшем доме погиб мужчина

Причины пожара выясняют
Юрий КОЗЛОВ
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В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 4 января, трагедия случилась в селе Левая Россошь Каширского района. Там на улице проспект Революции среди бела дня загорелся жилой дом.

- О возгорании нам сообщили в 14.06. На место ЧП выехали две пожарные машины с семью нашими сотрудниками. Огонь удалось полностью потушить в 14.40. Жилой дом 10х6 метров был поврежден пламенем по всей площади. В одной из комнат обнаружили тело 38-летнего мужчины. Причину его смерти, а также почему начался пожар, сейчас устанавливают, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.