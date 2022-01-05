В Воронеже в парке «Дельфин» появились большие светящиеся шары

Фото: скрин со страницы Smart - парк "Дельфин", ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воронежском парке «Дельфин» на левом берегу установили необычный арт-объект. Фото больших светящихся шаров, от которых идут красочные отблески на снег, разместили в официальном сообществе парка ВКонтакте.

Шары напоминают огромные светящиеся игрушки. В центре находится самый большой - высотой два метра. Он немного напоминает Солнце, а остальные – вращающиеся вокруг него планеты. Работают шары от световых батарей. Включили их, судя по всему, 4 января. Такой вывод можно сделать, так как 3 января местные жители еще видели шары не светящимися.

Парк «Дельфин» сейчас обновляет компания инвестора Эдуарда Толоконникова. Там проложили тропу здоровья, установили карусели, построили пирс и набережную. Также работает с 10.00 до 21.00 тюбинговая трасса. В планах инвестора - - возведение амфитеатра, спортплощадок и фуд-корта и, что немаловажно для посетителей и для санитарного благополучия парка, туалетов. В реконструкцию «Дельфина» собираются вложить 140 миллионов рублей.