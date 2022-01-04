В Воронежской области провели более 3,3 млн тестов на ковид

Заболеваемость начала снижаться Фото: Алиса ТИТКО

В Воронежской области провели более 3,35 млн тестов на коронавирус с начала пандемии. Такие данные привела пресс-служба регионального Роспотребнадзора на начало января.

Показатель заболеваемости в регионе – 8 368 случаев на 100 тыс. населения. Ежедневное количество заболевших постепенно снижается. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области за пошедшие сутки заболели 205 человек. Тогда как осенью 2021 года этот показатель доходил до 800. Однако после 7 января не исключен всплеск заболеваемости, так как во время праздников многие воронежцы посещали массовые мероприятия.

В Роспотребнадзоре отметили, что поликлиники продолжают работать в праздники. Также на дом можно вызвать врача.