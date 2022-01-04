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Происшествия4 января 2022 15:59

После аварии с пассажирским автобусом госпитализировали четверых воронежцев

В больницу попали двое детей
Мария Щербакова
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, после аварии на Московском проспекте госпитализировали четверых – двоих взрослых и двоих детей. Их состояние оценивают, как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получили медпомощь амбулаторно.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что в общей сложности пострадали 11 человек. ДТП произошло днем вторника, 4 января. 38-летний водитель пассажирского автобуса (маршрут №366В), по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в бордюр. ЧП произошло недалеко от площади «Застава». В происшествии разбираются следственный комитет и прокуратура.