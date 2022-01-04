Житель Воронежской области переносил наркотики в мешке из-под сахара

Мужчина ранее уже был судим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Репьевском районе задержали 45-летнего местного жителя за изготовление наркотиков. Как рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области, в полицию поступила соответствующая информация о планах мужчины.

Дельца задержали, когда он переносил коноплю в мешке из-под сахара к себе в дом. Содержимое в присутствии понятых направили на исследование. Сам подозреваемый заявил, что специально ранее собрал коноплю, чтобы изготовить наркотик для личного употребления.

- Установлено, что данное вещество действительно является наркотическим средством – марихуана. В высушенном состоянии вес изъятого составил 722 грамма, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе Главка.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Теперь же ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.