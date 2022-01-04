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Происшествия4 января 2022 13:54

Житель Воронежской области переносил наркотики в мешке из-под сахара

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Мария Щербакова
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Мужчина ранее уже был судим

Мужчина ранее уже был судим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Репьевском районе задержали 45-летнего местного жителя за изготовление наркотиков. Как рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области, в полицию поступила соответствующая информация о планах мужчины.

Дельца задержали, когда он переносил коноплю в мешке из-под сахара к себе в дом. Содержимое в присутствии понятых направили на исследование. Сам подозреваемый заявил, что специально ранее собрал коноплю, чтобы изготовить наркотик для личного употребления.

- Установлено, что данное вещество действительно является наркотическим средством – марихуана. В высушенном состоянии вес изъятого составил 722 грамма, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе Главка.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Теперь же ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.