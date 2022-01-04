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Происшествия4 января 2022 12:29

В Воронеже при аварии с участием маршрутки пострадали 11 человек

Водитель не справился с управлением
Мария Щербакова
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фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Воронеже автобус маршрута №366В попал в аварию. ДТП произошло на Московском проспекте у дома 1/1 в 13.20. В результате за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе водитель маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и врезался в бордюр.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в пресс-службе Главка.