В Воронеже при аварии с участием маршрутки пострадали 11 человек

фото ГУ МВД России по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронеже автобус маршрута №366В попал в аварию. ДТП произошло на Московском проспекте у дома 1/1 в 13.20. В результате за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе водитель маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и врезался в бордюр.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в пресс-службе Главка.