В Воронеже временно запретят парковку на проспекте Революции

Мэрия просит не мешать работе техники Фото: с сайта мэрии Воронежа

В воронежской мэрии сообщили о том, что автомобилисты не смогут припарковаться на проспекте Революции уже вечером вторника, 4 января. Речь идет об участке от ЮВЖД до кинотеатра «Пролетарий».

В администрации пояснили, что это необходимо для проведения работ по вывозу снега. Так, оставить на проспекте автомобиль нельзя будет с 18.00 сегодняшнего дня до 8.00 5 января.

- Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства, просит автомобилистов быть взаимовежливыми и не препятствовать проезду и работе спецтехники (грейдеров, снегопогрузчиков, самосвалов), а также с пониманием отнестись к проведению работ, направленных на повышение комфорта и безопасности, - отметили в пресс-службе мэрии.