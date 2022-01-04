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Общество4 января 2022 12:08

В Воронеже временно запретят парковку на проспекте Революции

Автомобили помещают вывезти снег
Мария Щербакова
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Мэрия просит не мешать работе техники

Мэрия просит не мешать работе техники

Фото: с сайта мэрии Воронежа

В воронежской мэрии сообщили о том, что автомобилисты не смогут припарковаться на проспекте Революции уже вечером вторника, 4 января. Речь идет об участке от ЮВЖД до кинотеатра «Пролетарий».

В администрации пояснили, что это необходимо для проведения работ по вывозу снега. Так, оставить на проспекте автомобиль нельзя будет с 18.00 сегодняшнего дня до 8.00 5 января.

- Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства, просит автомобилистов быть взаимовежливыми и не препятствовать проезду и работе спецтехники (грейдеров, снегопогрузчиков, самосвалов), а также с пониманием отнестись к проведению работ, направленных на повышение комфорта и безопасности, - отметили в пресс-службе мэрии.