Воронежского губернатора удивили слухи о возможной отставке

Александр Гусев рассказал о своей болезни Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Воронежский губернатор Александр Гусев впервые лично рассказал о своей болезни короновирусом осенью 2021 года, а также прокомментировал слухи о возможной отставке. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

- Я до сих пор не знаю, насколько были поражены легкие. Но, как мне говорят, ситуация была сложная. Слава Богу, она разрешилась, - заявил глава региона в интервью изданию. - Меня, честно говоря, удивило, что кто-то начал связывать болезнь с невозможностью нахождения в должности. Все это выглядело очень странно даже с больничной койки. Поэтому если у кого-то такие мысли бродят до сих пор, то скажу им — рано еще, рано. Пусть наберутся терпения.

Глава региона пояснил, что заболел во время отпуска. Он надеялся выздороветь до выхода на работу, поэтому не заявлял о болезни публично. Однако госпитализация оказалась более длительной. По словам Гусева, никто болезнь не скрывал. Губернатор добавил, что претензий к работе заместителей у него нет – все запущенные процессы, прошли без сбоев.